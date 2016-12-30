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В Бразилии убили посла Греции

Подозреваемая - жена дипломата.

В Бразилии убили посла Греции
Кириакос Амиридис
Фото: greekreporter.com

Бразильская полиция подтвердила, что в обгоревшей машине пропавшего посла Греции найдено его тело.

Власти страны считают, что посол был убит в доме его жены, после чего тело было уложено в арендованную им машину, которая была подожжена, пишет "Би-би-си".

Полиция уже допросила супругу посла. Она проходит по делу о его убийстве в качестве подозреваемой вместе с еще несколькими людьми. Следователи полагают, что у женщины был роман с неназванным сотрудником полиции.

До этого бразильские власти сообщали об обнаружении машины и сильно обгоревшего тела в ней, но не готовы были с уверенностью заявить, что погибший - сам посол, призывая дождаться результатов экспертизы.

Об обнаружении машины, которую ранее взял напрокат 59-летний посол Греции Кириакос Амиридис, стало известно утром 30 декабря.

Греческий посол исчез три дня назад во время поездки из столицы страны города Бразилиа в Рио-де-Жанейро. Он намеревался принять участие в праздновании Нового года на пляже Копакабана.

В последний раз его видели в минувший понедельник в пригороде Рио, в котором затем была найдена машина. Версию о похищении дипломата с самого начала называли маловероятным, так как никто не потребовал за него выкуп.

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Тэги: Бразилия, Греция, послы, Кириакос Амиридис
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