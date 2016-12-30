В Бразилии найден сгоревший автомобиль пропавшего посла Греции Внутри авто находилось обгоревшее тело, которое было направлено на экспертизу.

Кириакос Амиридис Фото: greekreporter.com

Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила обгоревшую машину, которую ранее взял напрокат пропавший посол Греции Кириакос Амиридис.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Внутри автомобиля находился обгоревший труп. Тело отправлено на экспертизу.

Напомним, 59-летний посол Греции исчез три дня назад во время поездки из столицы страны города Бразилиа в Рио-де-Жанейро. Он намеревался принять участие в праздновании Нового года на пляже Копакабана. В последний раз его видели в минувший понедельник в пригороде Рио, в котором и была найдена машина. Следователи заявили, что похищение дипломата маловероятно, так как до сих пор никто за него не требовал выкуп.

Амиридис в 2001-2004 годах был консулом Греции в Рио, затем провел несколько лет на аналогичной должности в Роттердаме. В 2012 году стал послом в Ливии, а в 2016 году был переведен в Бразилию.

Напомним, 19 декабря в Анкаре был убит посол России Андрей Карлов.

В августе в бразильском городе Котия возле Сан-Паулу была похищена теща босса Формулы 1 Берни Экклстоуна. Преступники требовали за освобождении женщины выкуп в 120 миллионов реалов ($36,5 млн), но денег они не получили. 67-летнюю женщину освободила полиция.