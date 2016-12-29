Путин заявил о намерении сократить военное присутствие в Сирии Москва продолжит развивать пункт базирования ВС РФ в сирийском Тартусе и на аэродроме Хмеймим.

Башар Асад и Владимир Путин Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением российского Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС.

"Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил Путин на встрече с главами Минобороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым соответственно.

Путин добавил, что РФ будет "исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим".

Ранее сегодня сирийская армия заявила о всеобъемлющем прекращении боевых действий на территории страны начиная с 00.00 30 декабря. При этом подчеркивалось, что соглашение о прекращении боевых действий было принято "с целью подготовить подходящую почву для поддержки политического процесса по урегулированию кризиса в Сирии".

Напомним, что Россия с осени 2015 года воюет в Сирии на стороне правительства Башара Асада. С начала операции российская авиация совершила свыше 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по сирийским городам.