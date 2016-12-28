Суд ЕС запретил "Газпрому" расширенный доступ к газопроводу OPAL До рассмотрения иска по существу Россия не сможет увеличивать поставки газа в обход Украины.

Фото: EPA/UPG

Суд Евросоюза поддержал требования польской PGNIG о приостановлении выполнения решения Еврокомиссии в отношении увеличения доступа российского "Газпрома" к трубопроводу OPAL до момента разрешения спора.

Об этом сообщил гендиректор польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, передает Радио Польша.

"Фактически таким образом мы приостановили действие, мягко говоря, неудачного, а по сути - очень вредоносного решения ЕК до момента рассмотрения нашего запроса в Европейском суде", - сказал Возняк.

В конце октября Брюссель дал согласие "Газпрому" на увеличение с нового года поставок газа в Европу. Тогда же представители PGNiG заявили, что растущее доминирование российского концерна угрожает энергобезопасности региона и может привести к росту цен на газ.

Пресс-секретарь Президента Петра Порошенко Святослав Цеголко, комментируя решение суда ЕС заявил, что "это первый важный результат скоординированных усилий Украины и Польши в этом вопросе".

"До рассмотрения иска по существу "Газпром" не сможет увеличивать поставки газа в обход Украины", - отметил Цеголко.

Он напомнил, что 2 декабря Президент Петр Порошенко был с визитом в Варшаве, где провел переговоры, как с президентом страны так и с премьер-министром Польши.

Напомним, Еврокомиссия 28 октября одобрила увеличение использования "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, который объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Изначально "Газпром" мог использовать только 50% мощностей OPAL, теперь, согласно решению комиссии, предприятие сможет участвовать в аукционах на прокачку по этой трубе еще 7,7–10,2 млрд куб. м, то есть получить доступ еще к 21,4–28,3% мощностей.

Благодаря OPAL доступ к российскому газу получают страны Центральной Европы, причем происходит это в обход территории Украины.

В конце ноября Украина пригрозила ЕС иском из-за решения по газопроводу OPAL.