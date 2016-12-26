Спецтема "Исламское государство" ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Дагестане Джихадистам удалось скрыться с места происшествия.

Полиция в Махачкале Фото: EPA/UPG

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских на трассе Махачкала - Каспийск в Дагестане.

Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом экстремистских сайтов.

В результате вооруженного нападения на трассе, которое произошло в ночь на 25 декабря, скончались двое полицейских: один на месте, а второй - в больнице от полученных ранений.

При этом в сообщении SITE указывается, что боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за убийство как минимум четырех полицейских в двух атаках. Одно из нападений произошло в городе Кизилюрт, однако о погибших и пострадавших официально не сообщалось. Инцидент произошел также в ночь на 25 декабря. Неизвестные обстреляли стационарный пост полиции.

По версии Life, полицейские на автотрассе в Дагестане остановили автомобиль для досмотра, после чего по ним открыли стрельбу. Нападавшим в обоих случаях удалось скрыться.

В начале прошлой недели ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в столице Чечни. Боевики совершили атаки в ночь на 18 декабря. Тогда глава региона Рамзан Кадыров заявил, что во время перестрелки были убиты четверо нападавших, еще двое получили ранения. При этом жертв и пострадавших среди полиции и мирного населения, по словам Кадырова, нет.