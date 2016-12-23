​Крупнейшему банку Казахстана понадобилась помощь государства Казкоммерцбанк получит $4,5 млрд и может перейти во владение Халык Банка.

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Национальный банк Казахстана может предоставить Казкоммерцбанку, крупнейшему банку страны, экстренный заем на 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд) для погашения долгов, пишет Bloomberg. По данным источников агентства, начиная с 15 декабря, Казкоммерцбанк уже получил от Нацбанка заем на 400 млрд тенге для поддержки ликвидности.

Следующим этапом спасения банка может стать его передача под контроль Халык Банку (Народный банк), который контролируетс дочерью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динарой и ее мужем Тимуром Кулибаевым.

Несколько недель назад Назарбаев заявил, что власти Казахстана намерены не позволить Казкоммерцбанку обрушиться. По его словам, правительство видит два варианта оздоровления банка: либо если акционеры найдут средства для наращивания активов – "сделают его рентабельным, и он возместит свои кредиты", либо Казкомерцбанк обратится к государству за займом.

Казкоммерцбанк, основным акционером которого является бизнесмен Кенес Ракишев, сейчас занимает первое место по объему активов среди 34 банков Казахстана, Халык Банк — второе место.

Спасение банка станет крупнейшей подобной программой в Казахстане с 2009 года, когда финучреждениям страны пришлось реструктуризировать 20 млрд долларов долгов.

Напомним, что 18 декабря Украина национализировала Приватбанк, крупнейший банк страны. 22 декабря правительство Италии решило национализировать Monte dei Paschi di Siena, старейший банк в мире и третий по величине в стране