ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации депортированным гражданам Грузии Суд обязал РФ оплатить издержки заявителей на адвокатов - около 5000 фунтов стерлингов.

ЕСПЧ Фото: nytimes.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск граждан Грузии, депортированных из России осенью 2006 года, и обязал Москву выплатить €70 тыс. лицам, чьи права были нарушены во время депортации.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что суд признал нарушение властями России прав человека и международных конвенций в девяти жалобах, объединенных в одно производство. Эти жалобы в разное время подали 19 граждан Грузии. Конкретное решение о сумме компенсации по всем искам будет принято позже.

Кроме того, согласно решению суда, Россия должна оплатить издержки заявителей на адвокатов - это около пяти тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, в июле 2014 года ЕСПЧ частично согласился с иском Грузии к России о целенаправленных притеснениях граждан по этническому признаку во время кампании по депортации грузин из России осенью 2006 года.

События в Москве и других российских городах начали разворачиваться после того, как грузинские спецслужбы арестовали в Тбилиси и Батуми четырех российских офицеров по обвинению в шпионаже. Их почти сразу же отправили в Россию в результате переговоров при посредничестве ОБСЕ.

После прибытия офицеров в Москву российская власть развернула кампанию по депортации нелегальных мигрантов. Тысячи людей задержали и отправили в Грузию. При этом несколько этнических грузин (в том числе и женщин) по разным причинам погибли в камерах предварительного задержания или во время процедур по депортации. Другие жаловались на жестокое обращение.

Официальная Москва категорически отвергает все обвинения. Российские адвокаты заявили в Страсбурге, что соответствующие службы действовали в рамках законов России и международного права о борьбе с нелегальной миграцией, а гибель людей стала результатом трагического стечения обстоятельств.