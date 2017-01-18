Украинского шашиста Аникеева дисквалифицировали на три года В Минспорта назвали такое решение политическим и незаконным.

Фото: Yuriy Anikeev / Facebook

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что правление Международной федерации шашек дисквалифицировало украинского шашиста Юрия Аникеева на три года.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Решение российского правления Международной федерации шашек (IDF) о повторной дисквалификации нашего чемпиона мира Юрия Аникеева - теперь уже на три года - вызывает отвращение", - написал Жданов.

Жданов назвал такое решение "незаконным и политическим".

"Речь идет о личном сведении счетов и политических репрессиях против гражданина Украины Юрия Аникеева за его публичную патриотическую, проукраинскую позицию... Это элемент тотальной гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, в том числе путем использования карманных и подконтрольных Кремлю международных спортивных федераций", - написал министр.

Он также отметил, что руководство IDF "практически полностью состоит из граждан РФ".

"По имеющейся информации - решение о дисквалификации Аникеева также согласовывалось с кураторами функционеров IDF в российских властных структурах. Это и есть современное лицо России - страны агрессора, террориста, страны, которая нарушает права человека и в лучших сталинских традициях закрывает рот всем несогласным", - добавил Жданов.

Он также сообщил, что Минспорта будет ходатайствовать о награждении Аникеева высокой государственной наградой.

Кроме того, Жданов просит представителей бизнеса, меценатов, юристов и общественность предоставить Аникееву финансовую и юридическую помощь для оспаривания своих прав в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне. По словам министра, подача и сопровождение иска потребует не менее 50 тыс. евро.

Напомним, в мае 2016 года Аникеев стал чемпионом мира по шашкам в быстрой игре (рапид).