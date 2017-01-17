Полузащитник "Днепра" Близниченко перешел в турецкий "Карабюкспор" Андрей Близниченко стал уже третьим украинцем в этом клубе.

22-летний полузащитник ФК "Днепр" Андрей Близниченко перешел в турецкий "Карабюкспор", став уже третьим представителем украинской Премьер-лиги в этом клубе.

Как сообщается на сайте "Карабюкспора", украинец подписал контракт на 2,5 года.

Фото: kardemirkarabukspor.org.tr

Раньше в "Карабюкспор" перешли нападающий Евгений Селезнев из "Шахтера" и вратарь Александр Рыбка из "Динамо".

Андрей Близниченко - воспитанник новоград-волынской ДЮСШ, но с 2012 года числился в "Днепре". В высшей лиге чемпионата Украны он дебютировал в апреле 2014 года. В нынешнем розыгрыше УПЛ провел 15 матчей за "Днепр", забив два гола. Всего на его счету 26 игр в основе и пять голов.

Что касается "Карабюкспора", то после 17 туров команда занимает 12-е место в Суперлиге.