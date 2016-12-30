Шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по блицу Два дня назад украинка выиграла чемпионат по рапиду.

Фото: qatarchess.com

Украинская шахматистка Анна Музычук защитила звание сильнейшей шахматистки в блице, во второй раз подряд выиграв чемпионат мира.

Как сообщает sportarena.com, Музычук набрала 13 очков в 17-ти партиях и заняла первое место на чемпионате мира по блицу, который проходил в Катаре 29-30 декабря.

По итогам первого дня мирового первенства Анна занимала пятое место, отставая от лидера на одно очко. Однако во второй соревновательный день сумела реабилитироваться и подтвердить статус лучшей шахматистки в блице.

Начало второго дня чемпионата мира было не лучшим для Музычук - украинка не сумела победить в трех партиях подряд, сыграв все вничью. Очки, впрочем, теряли и главные соперницы, благодаря чему отставание Анны от лидера и дальше составляло одно очко.

Уже в следующих четырех партиях Музычук не позволяла себе терять очки, и такая успешная серия позволила украинке не только догнать соперниц, но и возглавить таблицу за три партии до конца турнира. Ключевой стала победа над китаянкой Тань Чжуньи в 14-м туре, после которой Анна и вышла на первое место.

Интрига в борьбе за победу, тем не менее, сохранялась до последнего тура: украинская шахматистка выигрывала 0,5 очка россиянкам Екатерине Лагно и Валентине Гуниной. Исходя из дополнительных показателей даже ничья позволяла Музычук удержать первую позицию, однако украинка решила не испытывать судьбу - Анна Музычук переиграла черными представительницу Болгарии Антоанету Стефанову, выиграв пятую партию подряд.

Музычук защитила свое звание сильнейшей в мире в блице, которое она добыла два года назад.

Напомним, два дня назад Анна Музычук стала чемпионкой мира в рапиде, а украинец Василий Иванчук - чемпионом мира в этой шахматной дисциплине.