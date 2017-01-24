В Киеве пьяный водитель сбил полицейского и водителя аварийного авто Виновник ничего не мог обьяснить и попросту заснул в машине полиции. Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко

Во вторник, 24 января, в Киеве на улице Электротехнической нетрезвый водитель на чужом микроавтобусе сбил полицейского и пешехода, после чего попытался скрыться.

Как рассказали корреспонденту LB.ua очевидцы, чуть ранее случилось ДТП, столкнулись Daewoo и ЗАЗ. Полицейские, которые прибыли на эту аварию, начали оформление. В это время микроавтобус Volkswagen Transporter на полном ходу врезался в одну из стоявших машин и сбил женщину-полицейского и женщину-водителя, которые стояли возле аварийных машин. После чего, не останавливаясь, уехал.

Второй полицейский начал преследование беглеца и вскоре остановил данный микроавтобус. За рулем Volkswagen находился 29-летний мужчина в состоянии, похожем на глубокое алкогольное опьянение. На пассажирском сидении лежало несколько пустых бутылок из-под водки. Сам водитель ничего не мог обьяснить и вскоре попросту заснул в машине полиции.

Прибывшие врачи "скорой помощи" госпитализировали пострадавшую женщину-водителя с тяжелыми травмами, в состоянии комы. Также была госпитализирована инспектор полиции.

Вскоре на место задержания приехал владелец микроавтобуса, который рассказал, что за рулем был его знакомый, который после распития водки самовольно сел за руль микроавтобуса и уехал кататься.

Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

Ранее сообщалось, что под Киевом водителя сломавшегося авто сбил другой автомобиль.