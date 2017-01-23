Силы АТО задержали российского дезертира из "ДНР" "Отношение стало гораздо хуже, нас не считали за людей. Меня в конец это достало..."

Силы антитеррористической операции задержали возле села Еленовка Волновахского района российского дезертира из террористической организации "ДНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Гражданин России, уроженец села Луки Псковской области, приехал в Донецк еще до войны, в 2013 году. В ноябре 2015 года вступил в "ДНР" из-за нищеты. "Не хватало денег для оплаты съемной квартиры, пропитания. А вступление в ДНР давало крышу над головой, питание и какие-то деньги", - рассказал задержанный.

Он сообщил, что выполнил для "ДНР" офисную работу, на позиции никогда не выезжал.

Покинул ряды "ДНР" из-за плохого отношения российских офицеров, которые приехали на ротацию в конце 2016 года. Местных боевиков унижали, у них отбирали часть жалования.

"Отношение стало гораздо хуже, нас не считали за людей. Меня в конец это достало... Я вышел из отпуска 3 января. Четвертого появился в расположении части и узнал, что в нашей роте при численности в 52 человека было шесть людей, которые самовольно оставили часть. После получения зарплаты и последнего побора я тоже так поступил. Ушел из части и не вернулся", - рассказал он.

По его словам, в "ДНР" все понимают, что в случае масштабного наступления Вооруженных сил Украины они не продержатся без помощи России. Российские военные тоже это постоянно подчеркивают, и называют донецких боевиков пушечным мясом и расходным материалом, пожаловался задержанный.

На россиянина завели дело по ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.