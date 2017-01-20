МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
ГлавнаяОбществоЖизнь

В субботу в Киеве до +1 градуса

На выходных в Украине немного потеплеет.

В субботу в Киеве до +1 градуса
Фото: Макс Требухов

В субботу, 21 января, в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег (ночью местами), на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.

Новости по теме:

Тэги: прогноз погоды

Читайте в разделе