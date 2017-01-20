В субботу в Киеве до +1 градуса На выходных в Украине немного потеплеет.

Фото: Макс Требухов

В субботу, 21 января, в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег (ночью местами), на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.