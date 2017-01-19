В Киеве открыта фотовыставка "Перевоплощение энергии" – о людях, создающих электроэнергию

Ф отовыставка британского фотографа Винсента Мунди – «Перевоплощение энергии» открылась в Киеве, в холле бизнес центра «Леонардо». Посмотреть ее можно бесплатно вплоть до 25 февраля 2017 года.

Фото: предоставлено пресс-службой

Также выставка демонстрируется еще в 7 городах Украины, где присутствуют предприятия компании ДТЭК, по инициативе которой этот проект и состоялся.

«Люди, в большинстве своем, не знают, как вырабатывается электроэнергия. И, как следствие, эта тема незаслуженно обделена вниманием. Крупная промышленность воспринимается как нечто большое, бездушное и непонятное , – говорит Ирина Ковальчук, директор по корпоративным коммуникациям ДТЭК . – А ведь это безумно интересно! К тому же, за последние годы в отрасли сделано много прорывов, и нам есть, о чем рассказать и чем гордиться. Задумывая проект, нам хотелось показать, как трансформируется традиционная энергетика и развивается возобновляемая. Украина не стоит на месте, а украинцы делают много для того, чтобы страна была энергонезависимой!»

Фото: предоставлено пресс-службой Ирина Ковальчук

Фотографии настолько масштабны и реалистичны, что появляется ощущение, что ты через объектив камеры лично побывал на всех этих предприятиях. Особенно поражают фотоснимки ветроэлектростанций. Только представьте, инженеры, которые обслуживают турбины, поднимаются на огромную высоту, ведь башни этих турбин достигают 94 метра высотой, всего на 1 метр меньше высоты Статуи Свободы в Нью-Йорке. Этих смельчаков в шутку называют «ковбоями ветра».

Каждая фотография сопровождается комментарием, их дали сами специалисты различных бизнес-направлений, чтобы было понятно «как это работает».

И хотя тема энергетики в целом не слишком популярна среди фотографов, но у Винсента свой взгляд: он пытается нестандартно показать сложные производственные процессы: «Я часто снимаю крупные промышленные объекты, поэтому мне было очень интересно посмотреть изнутри и на энергетические предприятия. Они поражают! Шахты, электростанции – это большой механизм, на фоне которого люди кажутся маленькими и, на первый взгляд, не слишком заметна их роль. Но когда видишь, как эти люди, каждый на своем месте, управляют сложным процессом создания электроэнергии или добычи газа, то начинаешь понимать истинное величие их труда», – говорит Винсент Мунди.

Фото: предоставлено пресс-службой Винсент Мунди

Примеры некоторых работ Винсента Мунди:

Фото: Предоставлено пресс-службой Инженер-механик на гондоле ветряка Ботиевская ВЭС, Запорожская область. В некоторых странах работников ветроэлектростанций называют «ковбоями ветра», поскольку эта профессия требует смелости и изобретательности. Им приходится работать на огромной высоте - башни турбин достигают 94 метра высотой, всего на 1 метр меньше высоты Статуи Свободы в Нью-Йорке. . В некоторых странах работников ветроэлектростанций называют «ковбоями ветра», поскольку эта профессия требует смелости и изобретательности. Им приходится работать на огромной высоте - башни турбин достигают 94 метра высотой, всего на 1 метр меньше высоты Статуи Свободы в Нью-Йорке.

Фото: предоставлено пресс-службой Ветряки Ботиевской ВЭС, Запорожская область. Ботиевская ветроэлектростанция - крупнейшая в Украине. Она входит в пятерку крупнейших наземных ВЭС в Центральной и Восточной Европе. Ветропарк Ботиевской ВЭС состоит из 65 турбин. Общая высота конструкции вместе с лопастями - 149 метров. . Ботиевская ветроэлектростанция - крупнейшая в Украине. Она входит в пятерку крупнейших наземных ВЭС в Центральной и Восточной Европе. Ветропарк Ботиевской ВЭС состоит из 65 турбин. Общая высота конструкции вместе с лопастями - 149 метров.

Фото: предоставлено пресс-службой Электромонтер-высотник на опоре воздушной линии электропередачи ДТЭК, Днепрооблэнерго. 6600 километров воздушных линий электропередач, находящихся в эксплуатации в Днепровском регионе, успешно обслуживают всего 48 электромонтеров. Это смелые и опытные люди, которые работают с электрическим оборудованием на огромной высоте. Высота опор ЛЭП составляет 40 метров. А самая высокая достигает 86 метров . 6600 километров воздушных линий электропередач, находящихся в эксплуатации в Днепровском регионе, успешно обслуживают всего 48 электромонтеров. Это смелые и опытные люди, которые работают с электрическим оборудованием на огромной высоте. Высота опор ЛЭП составляет 40 метров. А самая высокая достигает 86 метров

Фото: предоставлено пресс-службой Оценка работы охлаждающего бассейна, ТЭЦ-6, Киевэнерго. При модернизации брызгального бассейна в нем были установлены новые сопла, которые разбрызгивают воду значительно мельче, поэтому вода охлаждается быстрее. Это особенно важно летом, когда жаркая погода усложняет процесс охлаждения. . При модернизации брызгального бассейна в нем были установлены новые сопла, которые разбрызгивают воду значительно мельче, поэтому вода охлаждается быстрее. Это особенно важно летом, когда жаркая погода усложняет процесс охлаждения.

Фото: предоставлено пресс-службой Угольный склад теплоэлектростанции ДТЭК, Ладыжинская ТЭС, Винницкая область. Два огромные гусеничные бульдозеры все время перемешивают уголь. Это необходимо для того, чтобы он не перемерз зимой, но и не вспламенился летом. На угольном складе всегда должен быть достаточный запас угля для бесперебойной работы станции.