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Спрятавшийся в грузовике-рефрижераторе иранец попал в Украину вместо Германии

Госпрогранслужба утверждает, что спасла нелегалу жизнь.

Спрятавшийся в грузовике-рефрижераторе иранец попал в Украину вместо Германии
Фото: http://dpsu.gov.ua

Утром в среду черновицкие пограничники нашли гражданина Ирана в приехавшем из Турции грузовике-рефрижераторе с овощами.

"Мужчина был уверен, что направляется в Германию, куда и хотел незаконно попасть, скрываясь среди груза. Более трех дней пребывания могли привести к переохлаждению и вероятной потере жизни, поскольку данный гражданин скрывался в рефрижераторе. Осмотровая группа, которая обнаружила иностранца, можно сказать, спасла ему жизнь", - сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Мужчину доставили в пункт временного содержания, там его осмотрят и окажут медицинскую помощь. Дальнейшую судьбу незаконного мигранта будет решать суд. Скорее всего, иранца отправят на Родину.

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Тэги: Госпогранслужба, мигранты, курьезы

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