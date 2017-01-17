В Киеве трамвай сошел с рельсов и стал поперек улицы Следовавший по маршруту №12 трамвай застопорил движение напротив "Подол бизнес парка".

Фото: УНИАН

В Киеве на улице Кирилловской в Подольском районе трамвай сошел с рельсов и стал поперек улицы, сообщает УНИАН.

Инцидент с трамваем, следовавшим по маршруту №12 "Контрактовая площадь - Пуща Водица" произошел во вторник вечером, 17 января, на улице Кирилловской 86, напротив бизнес-центра "Подол бизнес парк".

Хотя вагон трамвая перегородил почти всю улицу, однако легковые автомобили проехать могут. Движение другого транспорта заблокировано.

В результате инцидента никто из пассажиров и прохожих на улице не пострадал.

Как сообщалось, в пятницу, 13 января, во Львове почти половина трамваев вышла из строя из-за непогоды.