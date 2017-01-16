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В оккупированном Крыму проведут молебен "о развитии курортов"

Крестный ход пройдет в Ялте, Алупке и в Гурзуфе.

В оккупированном Крыму проведут молебен "о развитии курортов"
Пляж одного из санаториев Евпатории
Фото: marv.livejournal.com

На Крещение, 19 января, во всех храмах оккупированного Крыма пройдут молебны о сохранении и развитии курортов и благополучном проведении курортного сезона.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В Ялте с 13:30 до 14:00 пройдет Крестный ход от собора Александра Невского к часовне Новомученников и исповедников российских, где по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении курортного сезона. После этого запланировано традиционное купание в море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Крестный ход также пройдет в Алупке и в Гурзуфе.

Ранее так называемый "министр курортов и туризма Крыма" Сергей Стрельбицкий рассказал, что "шансов создать на полуострове горнолыжный курорт нет".

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил ввести в России курортный сбор.

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Тэги: Крым, туристы, молебен

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