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Семья из семи человек отравились неизвестным веществом в Харькове
Среди пострадавших 10-летний ребенок.
В Харькове семья из семи человек госпитализирована после отравления неизвестным веществом, среди пострадавших - 10-летняя девочка.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Сообщение о том, что в больницу доставлен человек с диагнозом "отравление", поступило в Московский отдел полиции города в 6:30 воскресенья.
Вскоре после этого были госпитализированы еще пятеро взрослых и ребенок. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Причина отравления и содержание вещества устанавливаются.
Напомним, в декабре в Одессе более 20 человек отравились тортами.