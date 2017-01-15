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Семья из семи человек отравились неизвестным веществом в Харькове

Среди пострадавших 10-летний ребенок.

Семья из семи человек отравились неизвестным веществом в Харькове
Фото: pohnews.org

В Харькове семья из семи человек госпитализирована после отравления неизвестным веществом, среди пострадавших - 10-летняя девочка.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Сообщение о том, что в больницу доставлен человек с диагнозом "отравление", поступило в Московский отдел полиции города в 6:30 воскресенья.

Вскоре после этого были госпитализированы еще пятеро взрослых и ребенок. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Причина отравления и содержание вещества устанавливаются.

Напомним, в декабре в Одессе более 20 человек отравились тортами.

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Тэги: Харьков, отравление

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