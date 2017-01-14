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15 января в Киеве будет около 0 градусов

Ночью возможен небольшой мокрый снег, днем без осадков.

15 января в Киеве будет около 0 градусов
Фото: Макс Требухов

В воскресенье, 15 января, в Киеве ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра Украины.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, в Волынской и Ривненской областях 0...-5, днем -3...+3 градуса. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере Украины облачно, местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток +2...-4 градуса.

В центре Украины облачно, местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток +2...-3 градусов, в Винницкой области ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины облачно, местами мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер южно-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+3 градуса.

На юге Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градуса, днем -1...+5 градусов.

В Крыму облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем местами мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +1...+6 градусов.

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