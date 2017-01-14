Штаб АТО насчитал 62 обстрела в пятницу На мариупольском направлении произошло два боевых столкновения.

В пятницу, 13 января, боевики на Донбассе 62 раза открывали огонь по украинским позициям, сообщается в утренней сводке штаба АТО. В результате боевых действий ранение получил один боец Вооруженных сил Украины.

На мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Павлополь, Водяное, Березовое и Новотроицкое. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы, а по Широкино и Марьинке - БМП.

На донецком направлении по Верхнеторецкому стреляли из 122-мм артиллерии и 82 мм минометов. По Луганскому, Северному, Зайцево, Южному, Новгородской, Троицкому, Каменке и Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменцу огонь вел снайпер.

На луганском направлении из артиллерии 152 и 122 мм боевики вели огонь по Новозвановке и Троицкому. По Новоалександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару - из 120 и 82 мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районах Станицы Луганской, Новозвановке и Валуйскому. По Крымскому огонь вел снайпер.

Кроме того, сообщается о двух боевых столкновениях на мариупольском направлении.

Вечером в пятницу в районе населенного пункта Трудовское под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась диверсионная группа боевиков из семи человек. Завязался бой, в результате которого один боевик был убит. При нем выявлены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям.

Примерно в это же время в районе населенного пункта Петровское выдвинулась диверсионная группа из пяти человек, но ее заставили отступить прицельным огнем. У боевиков есть потери.