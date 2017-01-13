Украина провела ракетные учения в Херсонской области Бойцы, прошедшие АТО, делились опытом с с выпускниками учебных подразделений прошлого года.

В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" вместе с подразделениями боевого обеспечения Вооруженных сил Украины провели тактико-специальные занятия.

"В ходе занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольное маскировки при смене стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние", - сообщается на сайте Минобороны.

Фото: mil.gov.ua

Отмечается, что особенностью этих учений было выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.

Фото: mil.gov.ua

В Минобороны подчеркнули, что во время занятий военнослужащие, которые прошли боевую выучку в зоне проведения АТО и имеют немалый опыт боевого применения штатного вооружения, делились опытом с выпускниками учебных подразделений прошлого года.

Напомним, ракетные учения возле Крыма Украина провела в декабре. В Херсонской области расчеты зенитно-ракетных комплексов подразделений Воздушных сил ВСУ осуществили успешные пуски 16 зенитных управляемых ракет средней дальности. Учения должны были продолжится в пятницу, но из-за ухудшения погодных условий пуски решили не проводить.

Учения вызвали возмущение у РФ - она считала, что ракеты будут запускать на ее территорию.