На Волыни за взяточничество задержан начальник полигона воинской части
Военный систематически вымогал деньги за незаконную вырубку леса на территории полигона.
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры задержали за взяточничество начальника полигона одной из воинских частей в Волынской области.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Как выяснилось, капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона.
"Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тыс. гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали еще два факта получения им неправомерной выгоды", - отмечается в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.
Напомним, за 2016 год военная прокуратура передала в суд 285 дел о коррупции.