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На Волыни за взяточничество задержан начальник полигона воинской части

Военный систематически вымогал деньги за незаконную вырубку леса на территории полигона.

На Волыни за взяточничество задержан начальник полигона воинской части
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры задержали за взяточничество начальника полигона одной из воинских частей в Волынской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как выяснилось, капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона.

"Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тыс. гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали еще два факта получения им неправомерной выгоды", - отмечается в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Напомним, за 2016 год военная прокуратура передала в суд 285 дел о коррупции.

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Тэги: взяточничество, военные, Полигон, Волынская область

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