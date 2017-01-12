В Сумах произошел пожар в спортклубе В-tone Из-за сильного задымления учеников расположенной рядом школы №29 отпустили с уроков.

Фото: 0542.ua

В четверг около 9:40 утра загорелся спортивный клуб В-tone, который находится в Сумах на Заливной улице.

Как пишет местное издание 0542, первым возгорание на крыше здания увидел охранник автостоянки. Посетители и персонал спортивного клуба - около 20 человек - были срочно выведены на улицу.

Жертв нет. Причина пожара пока не названа.

Из-за сильного задымления учеников расположенной рядом школы №29 отпустили с уроков.

Фото: 0542.ua

Напомним, 3 января во Львове произошел сильный пожар в здании завода "Электрон".