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В Сумах произошел пожар в спортклубе В-tone
Из-за сильного задымления учеников расположенной рядом школы №29 отпустили с уроков.
В четверг около 9:40 утра загорелся спортивный клуб В-tone, который находится в Сумах на Заливной улице.
Как пишет местное издание 0542, первым возгорание на крыше здания увидел охранник автостоянки. Посетители и персонал спортивного клуба - около 20 человек - были срочно выведены на улицу.
Жертв нет. Причина пожара пока не названа.
Из-за сильного задымления учеников расположенной рядом школы №29 отпустили с уроков.
Напомним, 3 января во Львове произошел сильный пожар в здании завода "Электрон".