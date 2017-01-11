На Русановке в Киеве застрелили человека Убийца сбежал.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Около полуночи на Русановском бульваре в Днепровском районе Киева неизвестный выпустил пять пуль в 40-летнего местного жителя и убежал. Утром пострадавший скончался.

Как сообщается на сайте полиции Киева, правоохранители установили со слов свидетеля, что на улице у подъезда стояли двое мужчин. Один из них из пистолета совершил пять выстрелов в другого и убежал.

Раненого - 40-летнего местного жителя - с огнестрельным ранением головы, груди и плеча "скорая" доставила в медицинское учреждение, где ему проводили реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, утром пострадавший скончался.

Следственно-оперативная группа изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль Volkswagen Passat, связку ключей от машины и квартиры.

Начато расследование по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, на выходных на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева застрелили 54-летнего мужчину возле его квартиры. Злоумышленник с места происшествия скрылся.