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14 машин попали в ДТП на трассе Киев - Чоп

Пострадавших нет.

Утром 8 января трассе Киев - Чоп в ДТП попали не меньше 14 автомобилей. Об этом пишет Житомир.info со ссылкой на пресс-службу житомирской патрульной полиции.

Фото: Патрульная полиция Житомира / zhitomir.info

"Сегодня утром на границе Житомирской и Киевской областей на одном километре автодороги Киев-Чоп произошло ДТП с участием более чем 14 автотранспортных средств. Пострадавших в ДТП нет", - рассказали в полиции.

Причиной аварии могла стать скользкая дорога.

Фото: Патрульная полиция Житомира / zhitomir.info

Напомним, что ночью 8 января возле села Погорельцы в Белогорском районе Хмельницкой области слетел в кювет и сгорел автомобиль. В результате аварии погибли два человека.

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Тэги: ДТП, Житомирская область
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