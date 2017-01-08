14 машин попали в ДТП на трассе Киев - Чоп Пострадавших нет.

Утром 8 января трассе Киев - Чоп в ДТП попали не меньше 14 автомобилей. Об этом пишет Житомир.info со ссылкой на пресс-службу житомирской патрульной полиции.

Фото: Патрульная полиция Житомира / zhitomir.info

"Сегодня утром на границе Житомирской и Киевской областей на одном километре автодороги Киев-Чоп произошло ДТП с участием более чем 14 автотранспортных средств. Пострадавших в ДТП нет", - рассказали в полиции.

Причиной аварии могла стать скользкая дорога.

Фото: Патрульная полиция Житомира / zhitomir.info

Напомним, что ночью 8 января возле села Погорельцы в Белогорском районе Хмельницкой области слетел в кювет и сгорел автомобиль. В результате аварии погибли два человека.