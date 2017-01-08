​Трое военных ранены на Донбассе с начала дня На мариупольском направлении боевики применяли 122 мм артиллерию.

Фото: Макс Левін

Трое украинских военных были ранены в результате боевых действий на Донбассе с начала дня, сообщается в вечерней сводке штаба АТО. Обстоятельства их ранения расскажут на ежедневном брифинге спикера Минобороны в понедельник.

С 00:00 до 18:00 воскресенья штаб АТО зафиксировал 28 обстрелов.

На мариупольском направлении боевики применяли 122 мм артиллерию в Широкино и минометы в Гнутово, Троицком, Водяном и Широкино. Также в этом районе стреляли из вооружения БМП (Широкино, Марьинка), танка (Талаковка), стрелкового оружия и гранатометов (Павлополь, Гнутово, Широкино).

Минометы также применялись на луганском направлении в Троицком и на донецком - в Авдеевке и Луганском.

Напомним, что на Рождество, 7 января, на Донбассе были ранены шесть украинских бойцов. Трое военных получили ранения возле Троицкого Луганской области в результате минометного обстрела. Еще трое были ранены у Крымского Луганской области в результате вражеской провокации. Погибших за минувшие сутки не было.

6 января в зоне АТО погибших военных не было, двое получили ранения.