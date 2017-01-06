В шести областях ограничили движение транспорта (обновлено) Черкасская область пополнила список регионов с заблокированным движением.

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В связи с ухудшением погодных условий в Черкасской области на автодорогах общего пользования введено временное ограничение движения транспорта, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Ограничение касается крупногабаритных, тяжеловесных и пассажирских автомобилей.

Ранее в Кировоградской области полностью закрыли движение автотранспорта.

В Днепропетровской области из-за сильного снегопада также перекрыто движение всех видов транспорта на трассах: Н-11 Днепропетровск - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью); Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской к границе с Запорожской областью) граница; Р-74 Пятихатки - Кривой Рог - Широкое) от Кривого Рога до Широкого.

Напомним, утром ограничения были введены в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.