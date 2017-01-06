​В Черниговской области солдат получил три года тюрьмы за регулярные "самоволки" При назначении наказания суд учел тяжесть правонарушения и наличие судимости.

В Черниговской области суд приговорил солдата к трем годам и трем месяцам лишения свободы за неоднократное оставление места службы.

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона.

"Военнослужащий с апреля 2015 года по январь 2016-го трижды самовольно оставлял места службы и в свободное время употреблял алкогольные напитки, совершал кражи имущества и другие правонарушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при назначении наказания суд учел тяжесть правонарушения, наличие судимости за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) УК Украины и приговорил военнослужащего к реальному сроку.

Напомним, шестеро военных пойдут под суд за дезертирство в Винницкой области.