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В Харькове столкнулись семь машин, есть пострадавшие

Авария произошла на мосту.

В Харькове в результате столкновения семи автомобилей пострадали четыре человека.

Об этом сообщает "Громадське. Харків" со ссылкой на патрульную полицию города.

Авария произошла на мосту, который идет от улицы Шевченко в сторону улицы Героев труда.

"По предварительной информации, столкнулись Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy, в результате чего пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/hromadske.kh

Движение транспорта на данном участке дороги затруднено.

Фото: facebook.com/hromadske.kh

О причинах ДТП в патрульной полиции не сообщили.

Фото: facebook.com/hromadske.kh

Напомним, в среду в селе Погребы Киевской области водитель автомобиля MAN не справился с управлением и столкнулся с маршруткой.

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Тэги: ДТП, Харьков
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