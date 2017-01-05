Главная — Общество — Происшествия —
В Харькове столкнулись семь машин, есть пострадавшие
Авария произошла на мосту.
В Харькове в результате столкновения семи автомобилей пострадали четыре человека.
Об этом сообщает "Громадське. Харків" со ссылкой на патрульную полицию города.
Авария произошла на мосту, который идет от улицы Шевченко в сторону улицы Героев труда.
"По предварительной информации, столкнулись Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy, в результате чего пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.
Движение транспорта на данном участке дороги затруднено.
О причинах ДТП в патрульной полиции не сообщили.
Напомним, в среду в селе Погребы Киевской области водитель автомобиля MAN не справился с управлением и столкнулся с маршруткой.