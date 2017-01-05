Началась ликвидация телеканала УТР МИП будет контролировать, чтобы в процессе не нарушались права работников.

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Министерство информационной политики ликвидировало украинский государственный канал иновещания "УТР", на базе которого была создана "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что министр информполитики Юрий Стець в конце декабря подписал приказ о ликвидации УТР во исполнение Закона "О системе иновещания Украины" и с целью экономии госсредств.

"Замечу, что процесс ликвидации длительный, потому проводится полная инвентаризация, идет анализ того, что переводится, которая списывается. В то же время МИП будет контролировать, чтобы в процессе ликвидации не нарушались права работников", - прокомментировал ситуацию замминистра Артем Биденко.

Напомним, запуск "Мультимедийной платформы иновещания Украины" состоялся 1 октября 2015 года. Вместо спутникового телеканала УТР в эфире стартовал телеканал UA/TV. Он вещал с трех спутников: Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19, а также в интернете на собственном канале в YouTube.

UA/TV транслируется в Молдове, Эстонии, Азербайджане, Польше, Дании, Израиле, Грузии, Латвии. С 2017 года его можно будет также смотреть во Франции. В декабре на телеканале UА/TV начала работу крымскотатарская редакция. Пока ее эфир занимает полчаса, но в перспективе планируется увеличить до одного часа.