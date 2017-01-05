У жительницы Харькова конфисковали нерастаможенный Меrcedes Женщину обвиняют в неуплате 1,3 млн грн налогов.

Фото: sfs.gov.ua

Государственная фискальная служба отобрала у жительницы Харькова нерастаможенный Меrcedes S500 оценочной стоимостью 350 тыс. грн.

Как сообщается на сайте ГФС, в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст.212 фискалы установили, что женщина как физлицо-предприниматель не уплатила 1,3 млн гривен таможенных платежей при ввозе в Украину двух автомобилей - Меrcedes S500 и BMW X6. Будучи резидентом Украины, она воспользовалась налоговой льготой для граждан-нерезидентов и ввезла автомобили в режиме "временный ввоз".

Фискальная служба нашла Меrcedes и изъяла его как предмет преступления.

Женщине собираются предъявить подозрение в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, в Польше, Литве, Чехии сейчас можно купить автомобили намного дешевле, чем в Украине, но процедура их регистрации и получения украинских номеров зачастую сопоставима с ценой самого транспортного средства.