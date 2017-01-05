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Один военный ранен за сутки на Донбассе

Боец пострадал на Светлодарской дуге от минометного обстрела.

Один военный ранен за сутки на Донбассе
Фото: uacrisis.org

За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции на Донбассе получил ранение один военнослужащий, погибших нет.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Боец пострадал на Светлодарской дуге от минометного обстрела.

Российско-оккупационные войска 52 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду. Это рекордное количество обстрелов в новом 2017 году.

Напомним, во вторник на Донбассе получили ранения двое военнослужащих, погибших не было.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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