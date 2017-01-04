Полиция задержала четырех взяточников за сутки Трое попались во Львовской области, один - в Днепре.

Фото: npu.gov.ua

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции 3 января задержали четырех должностных лиц на взятках. Общая их сумма - 170 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Заместителя начальника одного из отделов государственной экологической инспекции в Днепропетровской области поймали во время получения 10 тысяч гривен взятки. Деньги он требовал от частного предпринимателя за непривлечение к ответственности за нарушение правил реализации елок. Эколог выявил, что на 30% елок, которые продавал предприниматель, отсутствуют соответствующие клеймы (бирки), протокол радиационных измерений и карантинный сертификат (акт фитоконтроля).

Помощника народного депутата полиция задержала во Львове по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 140 тысяч гривен. Деньги он требовал за лоббирование интересов коммерческих структур, а также невмешательство в хозяйственную деятельность строительной компании Львова.

Попался также сотрудника Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области, который требовал 13 тысяч гривен за невмешательство в хозяйственную деятельность автосервиса на территории Николаевского района.

Главного специалиста Государственной миграционной службы во Львовской области задержали за вымогательство 6 тысяч гривен в обмен на ускорение выдачи биометрических паспортов.