В трех западных областях ограничили движение из-за снегопада Водителям фур предлагают переждать непогоду на площадках для отстоя транспорта.

Фото: dsns.gov.ua

Из-за сложных погодных условий - сильных снегопадов, резких порывов ветра и гололеда - введено ограничение движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах в трех областях Украины.

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции.

По состоянию на 14:00 среды во Львовской области введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на трассе М-06 Киев - Чоп, 621-702 км (от г.Стрый до границы с Закарпатской областью) и трассы Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, 132-156 км (от г.Турка к границе с Закарпатской обл.).

В Закарпатской области ограничения действуют на всех автодорогах государственного значения.

В Ивано-Франковской области – при выезде в Закарпатскую область, а также со стороны Яблунецкого перевала – автодорога Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов, а также со стороны г.Долины – автодорога Р-21 Долина - Хуст.

Национальная полиция Украина просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и дождаться ликвидации дорожными службами последствий непогоды и напоминает, что на автодорогах государственного значения есть специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады, а на Рождество - резкое похолодание.