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В Сумах в банкомат запустили газ и взорвали

Украдены две кассеты с деньгами.

В Сумах в банкомат запустили газ и взорвали
Фото: su.npu.gov.ua

В Сумах воры запустили в корпус банкомата газ, устроили взрыв и похитили деньги.

Как сообщается на сайте полиции, взрыв произошел около четырех часов утра по улице Харьковской, 4.

Сработала сигнализация, но прибывший на вызов наряд полиции охраны обнаружил лишь обокраденный банкомат - из него исчезли две кассеты с деньгами. Сумма ущерба устанавливается.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре в Киеве полицейские задержали двух мужчин, которые с помощью специального оборудования пытались перепрограммировать электронную систему банкомата, чтобы снять деньги.

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Тэги: кражи и ограбления, Сумы, банкомат
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