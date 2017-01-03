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Родственники Александра Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине

Посольство Украины в Канаде разыскало правнуков писателя.

Родственники Александра Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине
Фото: Евгений Кривочуприн

Родственники украинского писателя Александра Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине.

Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал в Twitter.

"Мы разыскали двух канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его (останков) перезахоронение в Украине. Пусть ему пухом будет наша земля", - говорится в сообщении.

Напомним, в Чехии вырыли из могилы останки украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы), так как на его месте собираются похоронить другого человека. МИД заявляет, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения об окончательном месте захоронения.

После этого министр культуры Евгений Нищук предложил властям Киева изучить возможность создания пантеона для почетных захоронений украинцев в столице. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вопрос перезахоронения выдающихся украинцев будет решать специальная межведомственная комиссия при Министерстве культуры.

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Тэги: Канада, писатели, Андрей Шевченко (политик), Александр Олесь
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