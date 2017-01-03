Председатель ОБСЕ определил первоочередные цели по Украине Главной задачей является установление полного режима тишины на Донбассе.

Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, председательствующий в ОБСЕ определил актуальные цели для Украины по итогам своего визита на Донбасс.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Главной целью для ОБСЕ в Украине является установление режима тишины и полное прекращение огня на Донбассе.

Второй задачей Курц определил улучшение гуманитарной ситуации для населения в зоне проведения антитеррористической операции.

Фото: twitter.com/sebastiankurz

Напомним, 3-4 января Курц находится с рабочим визитом в Донецкой области, чтобы ознакомиться с ситуацией. Его сопровождает глава МИД Украины Павел Климкин. Среди основных тем - перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

ОБСЕ является одной из сторон переговоров в Трехсторонней контактной группе в Минске.