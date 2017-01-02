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У пенсионера в Одесской области нашли 11 самодельных пистолетов

Владелец арсенала от объяснений отказался.

У пенсионера в Одесской области нашли 11 самодельных пистолетов
Фото: od.npu.gov.ua

1 января полиция города Арциза во время осмотра дома 66-летнего пенсионера, который проживает в одном из местных сел, нашла 11 самодельных пистолетов. Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

Фото: od.npu.gov.ua

Также у мужчины забрали 10 девятимиллиметровых патронов к пистолетам, самодельный нож и деревянную биту.

Оружие отправлено на экспертизу криминалистам. Проверяется, не использовали ли его в разбойных нападениях.

Владелец  арсенала от каких-либо объяснений по изъятому у него оружию отказался. Ему грозит уголовное дело по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).

Напомним, 22 декабря полиция изъяла у киевлянина 60 пистолетов, 40 винтовок и 200 единиц холодного оружия.

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Тэги: оружие и вооружение, Одесская область
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