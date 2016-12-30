Из киевского магазина за пять минут вынесли 50 смартфонов Трое воров проникли в помещение, разбив окно топором.

Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве из магазина техники похитили около полусотни смартфонов общей стоимостью 600 тысяч гривен.

"Трое неизвестных разбили стекло, проникли в помещение маркета, похитили оттуда около 50 единиц техники и скрылись с места происшествия. На все эти действия им понадобилось всего 5 минут", - сообщается на сайте полиции.

Злоумышленники разрезали канцелярским ножом рекламный баннер, разбили топором стекло и проникли в помещение.

Нож и топор правоохранители нашли в помещении магазина. Эксперты нашли несколько отпечатков, которые, вероятно, принадлежат преступникам.

Начато расследование по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.