Боевики "ЛНР"/"ДНР" предложили обмен 47 на 690 Накануне "ДНР" и "ЛНР" передали Украине двух заложниц.

Фото: lugansk-online.info

Сторона боевиков самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" сообщила, что готова отдать 47 человек со своей стороны при условии получения со стороны Украины 690 человек.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ.

"На данный момент вместе с Луганском это около 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, ДНР это цифра "494 на 41", и "196 на 6" - это со стороны ЛНР", - сказала так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.

Как сообщалось, "ДНР" и "ЛНР" передали Украине двух заложниц - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.