Двое военных ранены за сутки на Донбассе В Минобороны подтвердили, что двое бойцов попали в плен.

Фото: uacrisis.org

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, но двое бойцов получили ранения, еще двое военнослужащих попали в плен.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 37 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

Напомним, с полуночи 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске, на Донбассе должно было начаться очередное перемирие. Однако на практике режим прекращения огня продлился лишь 25 минут.

В понедельник министр обороны Степан Полторак признал провал инициативы о перемирии.