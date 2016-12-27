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Двое военных ранены за сутки на Донбассе
В Минобороны подтвердили, что двое бойцов попали в плен.
За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, но двое бойцов получили ранения, еще двое военнослужащих попали в плен.
Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 37 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.
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Напомним, с полуночи 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске, на Донбассе должно было начаться очередное перемирие. Однако на практике режим прекращения огня продлился лишь 25 минут.
В понедельник министр обороны Степан Полторак признал провал инициативы о перемирии.