В Одесской области группа аферистов занималась вымогательством, выдавая себя за СБУ
У местных бизнесменов требовали крупные суммы до 150 тыс. долларов.
Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины раскрыла группу аферистов в Одесской области, которая занималась вымогательством с местных предпринимателей, выдавая себя за сотрудников СБУ.
Как сообщается на сайте спецслужбы, они требовали с бизнесменов до 150 тысяч долларов, угрожая уголовным преследованием.
Во время обысков в домах мошенников, у них нашли документы и материалы, которые подтверждают подозрения СБУ.
Начато уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса.
Напомним, в июле в Ровенской области были задержаны трое рецидивистов, которые месяц месяц грабили нелегальных копателей янтаря, выдавая себя за полицейских.
В сентябре возле Администрации президента задержали мошенника, который, не имея никаких полномочий, обещал судье положительную рекомендацию ВККСУ и избранин на должность бессрочно.