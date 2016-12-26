В Одесской области группа аферистов занималась вымогательством, выдавая себя за СБУ У местных бизнесменов требовали крупные суммы до 150 тыс. долларов.

Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины раскрыла группу аферистов в Одесской области, которая занималась вымогательством с местных предпринимателей, выдавая себя за сотрудников СБУ.

Как сообщается на сайте спецслужбы, они требовали с бизнесменов до 150 тысяч долларов, угрожая уголовным преследованием.

Во время обысков в домах мошенников, у них нашли документы и материалы, которые подтверждают подозрения СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Напомним, в июле в Ровенской области были задержаны трое рецидивистов, которые месяц месяц грабили нелегальных копателей янтаря, выдавая себя за полицейских.

В сентябре возле Администрации президента задержали мошенника, который, не имея никаких полномочий, обещал судье положительную рекомендацию ВККСУ и избранин на должность бессрочно.