Украине вернули тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге В свою очередь украинская сторона передала тела двух погибших нападавших.

Фото: cimic.com.ua

После пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных, которые погибли в районе Светлодарской дуги в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Управления военно-гражданского сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

Указано, что передача тел состоялась сегодня, 25 декабря 2016 года, в городе Счастье Луганской области, в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200", а также в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.

"После пятидневных переговоров, в ходе которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел, украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, которые погибли на Светлодарской дуге 18 декабря", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинская сторона, по данным ведомства, передала тела двух погибших нападавших.

"При предварительном осмотре установлено, что ребята получили пулевые ранения, не совместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре не обнаружено", - отметил координатор гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" Михаил Котелевский.

Он также добавил, что после проведения всех необходимых экспертиз тела погибших доставят их семьям для захоронения.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Светлодарской дуги на Донбассе боевики обстреляли гуманитарную группу Вооруженных Сил Украины, которая пыталась забрать с поля боя тело военнослужащего противника.