​Украинские военные установили блокпост на окраине Новолуганского В пятницу поселок, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль ВСУ.

Въезд в Новолуганское

Украинские военные установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское Донецкой области.

Об этом представитель штаба украинской военной операции Леонид Матюхин

сообщил в Facebook.

"Это позволит беспрепятственно обеспечивать 3 тысячи 800 жителей поселка Новолуганское продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить нормальное медицинское обеспечение, снять ограничения для посещения родными и близкими своих родственников, а также обеспечить провоз предприятиями необходимых товаров и горючесмазочных материалов», - написал Матюхин.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины.

Напомним, по данным штаба АТО, боевики трижды пытались атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги, но, получив отпор, отступили.

Ранее штаб АТО подтвердил гибель военного, которого считали взятым в плен возле Светлодарска. Волонтеры сообщают о гибели в плену боевиков трех военнослужащих.