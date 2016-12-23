Житель Николаева по ошибке вместо политика избил его родственника Денис Жело связывает произошедшее со своей политической и общественной деятельностью.

Денис Жело Фото: 0512.com.ua

В Николаеве неизвестный ворвался в дом местного политика Дениса Жело и по ошибке, перепутав с ним, избил его дядю.

Об этом рассказал сам Жело в комментарии телеканалу "112 Украина".

Инцидент произошел поздно вечером 22 декабря в областном центре, в доме, где проживают бабушка и дедушка политика.

"В этот день у них также ночевал мой дядя. Неизвестный в черной маске ворвался в дом и нанес моему дяде три удара резиновой дубиной по голове... За несколько дней до происшествия какие-то люди караулили меня возле дома... Возможно, вычисляли, как я прихожу домой. Так как дядя и я схожи по комплекции, возможно, его перепутали со мной. В результате - многочисленные гематомы, травма головы. Центральный райотдел полиции Николаева открыл уголовное производство по данному факту. Ведется досудебное расследование", - рассказал политик.

Пока потерпевший не прошел медэкспертизу, дело квалифицировано по ст. 152 УК (нарушение неприкосновенности жилища).

Жело связывает произошедшее со своей политической и общественной деятельностью.

"Наша организация ведет открытую борьбу с криминальными авторитетами и с местными коррупционерами, которые оккупировали все сферы жизнедеятельности округа. После того, как в нашу приемную обратился трудовой коллектив государственного предприятия 61 завод ("Судостроительный завод им. 61 коммунара", - ред.) по поводу беззакония, творящегося на заводе, то давление резко усилились", - рассказал он.

Напомним, ранее неизвестные в масках Дедов Морозов избили палками депутата николаевского облсовета.