"Батькивщина" опровергла слухи об участии Тимошенко в инаугурации Трампа Партия потребовала извинений от Арьева, который их распространил.

Фото: Макс Требухов

Партия "Батькивщина" опровергла слухи о том, что ее лидер Юлия Тимошенко поехала на инаугурацию американского президента Дональда Трампа.

Об этом говорится на сайте "Батькивщины".

"Юлия Тимошенко не планировала ехать на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Потому что на инаугурации, по протоколу, должен присутствовать чрезвычайный и полномочный посол Украины в США. Участие любых других представителей Украины не предусмотрено протоколом. Поэтому любые выдумки о поездке Юлии Тимошенко на инаугурацию Дональда Трампа - это ничем не обоснованные слухи или откровенная ложь", - отметили в партии.

"Батькивщина" заявила, что так как эти слухи распространил нардеп от БПП Владимир Арьев, он должен публично извиниться перед Тимошенко.

"Если у Владимира Арьева осталась хотя бы капля чести и достоинства, он должен немедленно публично извиниться за грязные манипуляции. Хотя на это трудно рассчитывать, ведь у некоторых нардепов от БПП честь и достоинство полностью закончились. Они говорят о «ярмарке тщеславия», хотя сами являются яркими представителями этой «ярмарки» - коварными, лживыми и завистливыми", - сказано в заявлении.

"Батькивщина" считает, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение способность Арьева представлять интересы Украины в ПАСЕ. "Мы уверены, что такие люди, как Владимир Арьев, крайне скомпрометированы собственной ложью и нечистоплотностью, не могут представлять Украину на международной арене. Потому что он поливает грязью коллегу по парламенту, выполняя заказ своего партийного руководства, а завтра с такой же легкостью сдаст украинские интересы в ПАСЕ", - резюмировали в "Батькивщине".