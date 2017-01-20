Врио замначальника Львовской таможни задержали при получении $15 тыс. взятки
Чиновник вымогал деньги с подчиненных.
Правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова по подозрению в получении 15 тыс. долларов взятки.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.
"Военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно с Национальной полиции задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 15 тыс. долларов США и.о. замначальника Львовской таможни Борисовым от подчиненных работников за не создание препятствий во время прохождения службы и не увольнения их с должностей", - написал Луценко.
Генпрокурор также призвал сообщать в правоохранительные органы о других фактах вымогательства.
"О поборах с подчиненных на всех таможнях говорят все. Почему же задержали только во Львове? Потому таможенники молчат? Собирают с бизнеса и платят вверх", - добавил генпрокурор.
Напомним, ранее сообщалось, что 19 января Борисов был задержан
при получении более $5 тыс.взятки. Причем его обязанности как врио замначальника заканчивались 20 января 2017 года.