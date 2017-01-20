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Врио замначальника Львовской таможни задержали при получении $15 тыс. взятки

Чиновник вымогал деньги с подчиненных.

Врио замначальника Львовской таможни задержали при получении $15 тыс. взятки
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова по подозрению в получении 15 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

"Военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно с Национальной полиции задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 15 тыс. долларов США и.о. замначальника Львовской таможни Борисовым от подчиненных работников за не создание препятствий во время прохождения службы и не увольнения их с должностей", - написал Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор также призвал сообщать в правоохранительные органы о других фактах вымогательства.

"О поборах с подчиненных на всех таможнях говорят все. Почему же задержали только во Львове? Потому таможенники молчат? Собирают с бизнеса и платят вверх", - добавил генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 января Борисов был задержан

при получении более $5 тыс.взятки. Причем его обязанности как врио замначальника заканчивались 20 января 2017 года.

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Тэги: взяточничество, Львовская таможня

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