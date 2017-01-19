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Рада досрочно закрыла вечернее заседание из-за отсутствия депутатов

Рейтинговое голосование показало, что в зале находится 169 нардепов.

Рада досрочно закрыла вечернее заседание из-за отсутствия депутатов
Фото: Макс Требухов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента из-за недостаточного количества депутатов на местах.

После того как он открыл заседание, в зале зарегистрировались 336 парламентариев.

"У меня есть подозрение, что в зале не депутатов 336, а 336 карточек", - сказал Парубий.

В связи с этим он объявил рейтинговое голосование, по итогам которого оказалось, что в зале находится только 169 нардепов. После этого Парубий объявил о досрочном закрытии заседания.

"Коллеги, я больше не буду уговаривать. В связи с тем, что нет необходимого количества депутатов, я объявляю вечернее заседание закрытым", - заявил он.Ранее Рада досрочно закрыла утреннее заседание.

На следующем заседании, 20 января, парламент намерен закрыть 5-ю сессию.

Напомним, сегодня утром Рада одобрила допуск иностранных военных на три учения в 2017 году.

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Тэги: Верховная Рада, депутаты, Андрей Парубий

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