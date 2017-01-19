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Прокуратура завела дело из-за затягивания декоммунизации горсоветом Запорожья

Не переименованы озеро имени Владимира Ленина и одноименный остров.

Прокуратура завела дело из-за затягивания декоммунизации горсоветом Запорожья
горсовет Запорожья

Запорожская местная прокуратура №2 начала уголовное производство по факту затягивания процедуры декоммунизации в Запорожье.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, расследование начато на основании обращения народного депутата Украины, в котором говорится, что должностные лица Запорожского городского совета затягивают переименование озера имени Владимира Ленина и одноименного острова, которые расположены возле плотины Днепровской гидроэлектростанции

Уголовное производство возбуждено по ч.1 ст. 436-1 УК Украины (пропаганда коммунистического режима). За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

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Тэги: Запорожье, прокуратура, декоммунизация

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