Прокуратура завела дело из-за затягивания декоммунизации горсоветом Запорожья Не переименованы озеро имени Владимира Ленина и одноименный остров.

горсовет Запорожья

Запорожская местная прокуратура №2 начала уголовное производство по факту затягивания процедуры декоммунизации в Запорожье.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, расследование начато на основании обращения народного депутата Украины, в котором говорится, что должностные лица Запорожского городского совета затягивают переименование озера имени Владимира Ленина и одноименного острова, которые расположены возле плотины Днепровской гидроэлектростанции

Уголовное производство возбуждено по ч.1 ст. 436-1 УК Украины (пропаганда коммунистического режима). За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.