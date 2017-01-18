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Кабмин назначил госсекретарей Минобразования и Мининформполитики

Госсекретарем Минобразования стал Полянский, а Минсинформполитики -  Биденко.

Кабмин назначил госсекретарей Минобразования и Мининформполитики
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров назначил государственным секретарем Министерства образования и науки Павла Полянского, а госсекретарем Министерства информационной политики - Артема Биденко.

55-летний Полянский на данный момент является ведущим сотрудником Киевского университета имени Бориса Гринченко. С 23 января 2008 года по 17 марта 2010 года и с 19 марта 2014 года по 30 сентября 2015 года он был заместителем министра образования и науки.

39-летний Биденко занимал должность замминистра информполитики с 4 февраля 2015 года. До этого с августа 2014 года был начальником управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации.

Напомним, Государственный секретарь - новая должность в Украине. Они появятся при каждом министерстве и, в отличие от министров, будут государственными служащими. В их обязанности будет входить управлением аппаратом министерства, разработка механизмов по реализации инициатив министра, обеспечение преемственности и институциональной памяти.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: Кабмин, Минобразования, Министерство информации, госсекретари (Украина)

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